



Шесть человек попали в больницу после ДТП в Дубовском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне в 18:15 на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград”. По предварительным данным, 69-летний водитель “Volkswagen Polo” из Кемеровской области обгонял грузовик “MAN”. Кемеровчанин не выдержал дистанцию и по касательной иномарка столкнулась с грузовиком. В это время по встречной полосе ехала “Škoda Octavia”. Шофер чешской легковушки, уходя от столкновения, выехал на обочину, но, видимо, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадали водители легковых машин и четверо пассажиров “Škoda”: мужчины 25, 32, 33 и 37 лет.