Телеком 03.07.2019 16:44
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03.07.2019 16:44
Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ooklaприложение SpeedTest® является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.
Результаты исследования Ookla® скорости передачи данных российскими операторами
Основано на анализе Ookla® данных Speedtest® за 1 и 2 квартал 2019 года
Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 26 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.
Ookla® уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом. По данному показателю МегаФон также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 238 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны. В течение 2019 года число базовых станций связи стандарта LTE (4G) у МегаФона увеличилось на 12% до 98 111,интернет 4G/LTE сегодня доступен в 83 регионах России.
«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ooklaза самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
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