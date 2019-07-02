Телеком

«Ростелеком» в Волгограде выступил партнером летних «Инженерных каникул»

Телеком 02.07.2019 11:35
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02.07.2019 11:35


«Ростелеком» поддержал проведение летних «Инженерных каникул» детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде. Мероприятие проходило в период с 15 по 28 июня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в нем приняли участие 50 волгоградских школьников.  
В рамках программы представитель «Ростелекома» Александр Галкин рассказал школьникам о услуге «Видеонаблюдение», ее функциях и задачах, которые она способна решать, а также продемонстрировал работу системы на примере современных мобильных устройств. 
«Сегодня безопасность и комфорт жизни приобретают особое значение, возможности в этой области постоянно расширяются. «Ростелеком» является передовым разработчиком современных решений для дома и семьи, услугой «Видеонаблюдение» нашей компании пользуются более 600 домохозяйств Волгоградского региона. Поэтому мы считаем важным рассказать юным волгоградцам о том, как сделать свой дом безопаснее и как максимально использовать для этого цифровые платформы, смартфоны и планшеты. В сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум» мы повышаем уровень компетенций начинающих программистов и инженеров, прививаем интерес к прогрессивным технологиям и тем самым закладываем фундамент будущего кадрового резерва высококлассных специалистов для телекоммуникационной отрасли», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Торжественным завершением летних «Инженерных каникул» в волгоградском «Кванториуме» стала выставка – демонстрация работ участников программы и их награждение от «Ростелекома». На память о проекте все ребята получили приятный сувенир от компании.
«Инициатива крупных компаний, дающих мощный толчок научно-техническому и цифровому прогрессу страны, в работе детского технопарка «Кванториум» очень ценна. Знания, полученные из первых уст, поддержка и одобрение наставника с большим опытом в своей отрасли, раскрытие «маленьких» секретов способны зажечь глаза ребенка, который только начинает искать свое направление в жизни и будущей сфере деятельности, стать главным определяющим и мотивационным фактором. В партнёрстве с «Ростелекомом»мы планируем и дальше расширять образовательную среду для кванторианцев, создавая новые проекты и формируя интеллектуальный потенциал для будущего», – отметил Юрий Моисеев, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Инженерные каникулы» на базе детского технопарка в Волгограде проводятся уже во второй раз. «Ростелеком» традиционно оказывает активную поддержку, организуя различные интерактивные занятия с юными кванторианцами.  
Национальный оператор связи принимает участие в работе волгоградского «Кванториума» с момента его основания, сотрудники компании курируют проекты, созданные учениками технопарка, и способствуют их развитию и продвижению.

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