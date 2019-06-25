Разорившийся фермер из Волгоградской области выплатил долг работникам после возбуждения уголовного дела
Общество 25.06.2019 16:23
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25.06.2019 16:23
Уголовное дело возбудили в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств региона после того, как он задолжал более 1,5 миллиона рублей своим работникам. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, фермер не платил зарплату в марте-апреле прошлого года. Следователи выяснили, что в этот период хозяйство уже разорялось, и в декабре было признано банкротом. Однако деньги у хозяина были - он продал несколько земельных участков и административных зданий. Однако на что были потрачены полученные средства, узнать не удалось. Когда уголовное дело возбудили, фермер за несколько дней расплатился с работниками.
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