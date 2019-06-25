Волгоградские разведчики покорили горы Северной Осетии

Общество 25.06.2019 12:25
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25.06.2019 12:25
Разведчики подразделения, которое дислоцируется в Волгоградской области, прошли подготовку на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа. Их учеба продолжалась два месяца. Они научились в полной экипировке преодолевать горные реки и ущелья, пользоваться альпинистским снаряжением. Главным экзаменом стало трехдневное восхождение на вершину горы Араухох. Ее высота составляет почти 2,5 тысячи метров. Провели с волгоградцами и тренировки по рукопашному, ножевому бою и скоростной стрельбе. Все занятия проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Сейчас бойцы вернулись в Волгоград.
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