



Крупной суммы лишилась волгоградка, доверившись телефонным аферистам. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 49-летней жительнице Ворошиловского района позвонили якобы сотрудники банковской службы безопасности. Они убедили женщину, что уберечь деньги от посягательств мошенников можно лишь переведя их на особые “безопасные счета”. В итоге волгоградка через банкомат перевела злоумышленникам 460 тысяч рублей.

Полмиллиона рублей лишилась и 81-летняя пенсионерка. К жительнице Дзержинского района подошли две женщины. Под предлогом снятия порчи они выманили ее сбережения. Женщина перевела деньги на счет злоумышленниц в ближайшем банке. Лишь через две недели пожилая волгоградка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Теперь любителей чужих денег ищут правоохранители.



