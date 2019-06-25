Общество 25.06.2019 11:17
1577 2
25.06.2019 11:17
Крупной суммы лишилась волгоградка, доверившись телефонным аферистам. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне 49-летней жительнице Ворошиловского района позвонили якобы сотрудники банковской службы безопасности. Они убедили женщину, что уберечь деньги от посягательств мошенников можно лишь переведя их на особые “безопасные счета”. В итоге волгоградка через банкомат перевела злоумышленникам 460 тысяч рублей.
Полмиллиона рублей лишилась и 81-летняя пенсионерка. К жительнице Дзержинского района подошли две женщины. Под предлогом снятия порчи они выманили ее сбережения. Женщина перевела деньги на счет злоумышленниц в ближайшем банке. Лишь через две недели пожилая волгоградка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Теперь любителей чужих денег ищут правоохранители.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25251 32
13.06.2019 14:04
29169 24
В Волгоградском отделении «Союза журналистов» - новый руководитель25.06.2019 13:08
VIP-оборона: федеральный инспектор никак не переедет из охваченного ремонтом здания каланчи в Волгограде25.06.2019 13:07
Волгоградские разведчики покорили горы Северной Осетии25.06.2019 12:25
В Волгоградской области избавляются от «фейковых» УК25.06.2019 10:59
Волгограду и Волжскому дали денег на расселение аварийных домов25.06.2019 10:35
В Волгограде водитель трамвая взыскала с МУП ущерб за травмы25.06.2019 08:12
Жители Волгограда задумались об «Алых парусах» по примеру Санкт-Петербурга24.06.2019 17:43
Волгоградские дороги из-за дикой жары поливают четыре раза в день24.06.2019 16:11
В Волгоградской области владелец УК под нажимом прокуроров рассчитался с сотрудниками24.06.2019 15:48
В Волгограде мать погибшего в катастрофе владельца катамарана принудительно доставят в суд24.06.2019 15:04
В Волгоградской области восстанавливают размытые прошлогодним паводком автодороги24.06.2019 14:14
«Не пускать большегрузы»: на Волжской ГЭС сократили пробки, но это временно24.06.2019 14:01
Около больницы №7 в Волгограде сломали асфальт24.06.2019 11:01
С улиц Волгограда исчезли велосипеды из Сочи24.06.2019 10:47
Под Волгоградом мигранты вместо дома заселились в "ГАЗель"24.06.2019 10:02
Реклама