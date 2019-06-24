Общество 24.06.2019 15:04
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24.06.2019 15:04
Будут приняты меры для того, чтобы мать Дмитрия Хахалева - погибшего владельца катамарана “Елань-12”, явилась в суд, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на старшего помощника прокурора Ворошиловского района Волгограда Олега Мокроусова. Судья вынесла постановление о принудительном приводе женщины на следующее заседание. Первое судебное заседание по делу Дмитрия Хахалева и Леонида Жданова, обвиняемых в гибели 11 человек, должно было состояться сегодня. Однако его отложили в связи с неявкой матери погибшего Хахалева и одного из его представителей.
Напомним, катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей “Капитан Вечеркин” и перевернулась. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 15 пассажиров и сам хозяин “Елани”. Его обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где “Елань” швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.
Родственники погибших пытаются взыскать с семьи Хахалева компенсацию морального вреда. Официально сумма исков не называется, но, по сведениям информагентства, составляет от 1 до 3 миллионов рублей каждый. В тоже время, мать погибшего владельца катамарана уверена - в момент катастрофы судном управлял не ее сын.
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