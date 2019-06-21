Общество 21.06.2019 12:30
1218 2
21.06.2019 12:30
Многомиллионные компенсации запросили родные погибших при катастрофе катамарана “Елань-12” у близких Дмитрия Хахалева - погибшего владельца плавучей дачи. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, заявлены около десятка исков о компенсации морального вреда. Сумма каждого из них колеблется от одного до трех миллионов рублей. В этот понедельник, 17 июня, на предварительном судебном заседании по уголовному делу о катастрофе на Волге, родственники погибших подтвердили свое намерение добиться выплаты компенсаций от предполагаемого виновника трагедии. В тоже время мать Дмитрия Хахалева уверена, что в момент катастрофы за штурвалом судна находился не ее сын, а кто-то из гостей.
Напомним, трагедия случилась вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран возвращалась в Волгоград после пикника и речной прогулки, столкнулась с баржей “капитан Вечеркин” и перевернулась. Тогда погибли 11 человек из 16 находившихся на борту. Выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен. В случившейся трагедии, помимо хозяина маломерного судна, обвиняют и Леонида Жданова - владельца пристани, где “Елань” швартовалась. Хахалева обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. А Жданову предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
24509 32
13.06.2019 14:04
28751 24
Кинологи полиции Волгоградской области отмечают профессиональный праздник в боевой готовности21.06.2019 14:27
В Волгоградской области из-за сильной жары ограничено движение большегрузов21.06.2019 12:10
В Волгоградской области суд отобрал водительские права у "граждан-алкоголиков"21.06.2019 11:02
Волгоградца лишили права выбора при погребении родственника21.06.2019 10:50
Утомленных солнцем выпускников школ собрали на праздник в центре Волгограда20.06.2019 22:03
В Волгограде чиновники сотворили "чудо" с аварийным домом и "воскресили" его20.06.2019 17:15
Мучения инвалидов-колясочников в Камышине Волгоградской области сняли на видео20.06.2019 15:04
Для судьи арбитражного суда Волгоградской области купят квартиру почти за 6 миллионов рублей20.06.2019 14:31
«Особенные» дети при помощи волонтёров «КАУСТИКа» стали главными участниками праздника на борту теплохода20.06.2019 14:00
В Котельниково прошла игра клуба «Что? Где? Когда?»20.06.2019 13:14
«Сердце замерло в груди»: чиновники в Волгоградской области готовятся к прямой линии с президентом20.06.2019 12:37
В Волгограде участника аферы со страховкой на 15 млн рублей отправили в колонию20.06.2019 11:43
В Волгограде повар «подарил» свою серую зарплату хозяину кафе20.06.2019 11:27
В СУ СК по Волгоградской области перешьют уголовные дела19.06.2019 17:50
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию19.06.2019 16:48
Реклама