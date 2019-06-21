



Многомиллионные компенсации запросили родные погибших при катастрофе катамарана “Елань-12” у близких Дмитрия Хахалева - погибшего владельца плавучей дачи. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, заявлены около десятка исков о компенсации морального вреда. Сумма каждого из них колеблется от одного до трех миллионов рублей. В этот понедельник, 17 июня, на предварительном судебном заседании по уголовному делу о катастрофе на Волге, родственники погибших подтвердили свое намерение добиться выплаты компенсаций от предполагаемого виновника трагедии. В тоже время мать Дмитрия Хахалева уверена, что в момент катастрофы за штурвалом судна находился не ее сын, а кто-то из гостей.

Напомним, трагедия случилась вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран возвращалась в Волгоград после пикника и речной прогулки, столкнулась с баржей “капитан Вечеркин” и перевернулась. Тогда погибли 11 человек из 16 находившихся на борту. Выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен. В случившейся трагедии, помимо хозяина маломерного судна, обвиняют и Леонида Жданова - владельца пристани, где “Елань” швартовалась. Хахалева обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. А Жданову предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.