В Котельниково прошла игра клуба «Что? Где? Когда?»





История самобытного казачьего края, народные традиции и обычаи, культурное и духовное наследие предков-казаков стали темой интеллектуальной «Что? Где? Когда?», организованной компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках проекта «Котельниково – земля героев».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, посетили город Котельниково Александр Друзь - телеведущий, участник интеллектуальных игр, Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и Михаил Довженко - бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», лучший игрок финальной игры весенней серии 2003 года.

Южная окраина Волгоградской области, где расположен Котельниковский район, известна как колыбель казачьей вольницы, родина многих героев, прославивших свое Отечество. Здесь, в степных станицах родились герои казачества Степан Разин, Емельян Пугачев и Александр Землянухин – самый известный в Европе казак, герой войны 1812 года.

На турнир, состоявшийся в конференц-зале гостиничного комплекса «Кристалл», Александр Друзь и Михаил Довженко пригласили потомков славных героев – жителей города Котельниково.





Друзья, родственники и болельщики собрались в кафе «Новый город», где была организована онлайн трансляция игры. Атмосфера в зрительном зале была более непринужденной, и правильные ответы на вопросы искали всем залом. Тем не менее, интерес зрителей и азарт были впечатляющими!

Вопросы, разработанные клубом «Что? Где? Когда?», были непростыми, и на обсуждение отводилось не более минуты. Игрокам пришлось поломать голову, например, над таким вопросом: «Рассказывая о Емельяне Пугачеве, выдававшем себя за Петра III, Алексей Иванов упоминает постановление сената о том, что настоящие императорские манифесты не могут быть ТАКИМИ. Ответьте сложным словом: какими именно?»

Свой вопрос от имени молодого поколения котельниковцев Александру Друзю и всем игрокам задал капитан юношеской команды «Веселые и активные» из школы № 2 города Котельниково, победившей на предварительном этапе турнира «Что? Где? Когда?». Магистр принял вызов школьников, и по достоинству оценил вопрос, ответ на который потребовал времени и сосредоточенности.

Самыми умными и креативными в этом турнире показали себя игроки команды «Незнайка и Ко» из «ЕвроХим-ВолгаКалия». Александр Друзь вручил победителю традиционный приз – фигурку мудрой совы.

Следует отметить, что командам удалось справиться с ответами на самые провокационные вопросы. Игроки нашли решение интеллектуальной задачи, приведенной выше: печатных станков у самозванца Пугачева не было, а у настоящего императора – были. Российский Сенат издал указ, объявляющий ложными все обращения к народу, если обращения зачитаны с рукописного листа.