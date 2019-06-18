Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда

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Общество 18.06.2019 20:38
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18.06.2019 20:38
Семьи цыган, прибывшие сегодня из Пензенской области, уехали из Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" рассказал президент ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов. По полученным сведениям, это произошло около пяти часов вечера. Около 40 человек, покинувших дома из-за конфликта в селе Чемодановка, гостили у близких в Кировском районе Волгограда и в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Сейчас они отправились в Астраханскую область.
Напомним, 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В ней участвовало около 150 человек. В результате стычки один человек погиб, несколько пострадали. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело, были задержаны более 20 человек. Некоторые СМИ сообщали, что Пензенскую область покинули несколько сотен цыган.
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