Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда

Напомним, 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В ней участвовало около 150 человек. В результате стычки один человек погиб, несколько пострадали. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело, были задержаны более 20 человек. Некоторые СМИ сообщали, что Пензенскую область покинули несколько сотен цыган.

Семьи цыган, прибывшие сегодня из Пензенской области, уехали из Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" рассказал президент ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов. По полученным сведениям, это произошло около пяти часов вечера. Около 40 человек, покинувших дома из-за конфликта в селе Чемодановка, гостили у близких в Кировском районе Волгограда и в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Сейчас они отправились в Астраханскую область.