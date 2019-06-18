Жительницы Волгоградской области зарабатывали на браках с вьетнамцами и афганцами





Приговор за организацию незаконной миграции выслушали 51-летний житель Москвы и трое жительниц Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, дело рассматривал Троицкий районный суд Москвы. Перед судом предстали Мохамад Махо и трое жительниц Волгоградской области Татьяна Андрианова (28 лет), Наталья Краснова (29 лет) и Мария Цыплухина (27 лет). В судебном заседании установлено, что в период с ноября 2015 года по март 2018 года сообщники организовали незаконное пребывание на территории РФ 11 иностранных граждан путем фиктивного заключения браков с жительницами Волгоградской области.

Так, в декабре 2015 года на территории Москвы был заключен брак между одной из подсудимых и гражданином Социалистической Республики Вьетнам. Впоследствии, с учетом данного брака, иностранному гражданину было выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации вне установленной квоты.

По аналогичной схеме сообщники легализовали пребывание на территории Российской Федерации еще 10 иностранных граждан из Афганистана и Вьетнама.

За свои услуги мужчина брал с иностранных женихов денежные средства в размере от 100 до 120 тыс рублей, часть из которых впоследствии он передавал лженевестам.

Противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Волгоградской области, которое также осуществляло расследование данного уголовного дела.

Приговором Троицкого районного суда г.Москвы Махо за организацию незаконной миграции приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его сообщницам суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно. В настоящее время документы на временное пребывание иностранных граждан аннулированы.



