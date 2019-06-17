В Волгограде появились «любовные» скамейки





В парке за «Авангардом» в Кировском районе строители установили скамейки в форме сердец. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, новая парковая мебель представляет собой трехметровые кованые скамьи в виде сердец, которые поставили на аллее влюбленных. В ночное время арт-объекты украсит подсветка. Сидения выполнены из дерева, покрытие вокруг скамьи будет оборудовано в ближайшее время.

Сейчас готовность места отдыха кировчан составляет более 90% - смонтирована системы освещения и полива, завершено возведение стационарной сцены, почти готово тротуарное покрытие из разноцветной плитки, а также велодорожка.

В ближайшее время рабочие установят ограждение вокруг спортивной площадки, где в дальнейшем появятся новые тренажеры. Ранее специалисты высадили в парке несколько десятков саженцев каштана, сакуры и церсиса, теперь здесь разобьют клумбы из 72 кустов роз и уложат газон. Работы по наполнению парка тематическими площадками будут выполнены до конца июля. Согласно проекту благоустройства строители смонтируют детские площадки для детей до 12 лет, а также спортивную и волейбольную площадки, расставят скамейки и урны. Гарантия на все виды работ составит от 3 до 5 лет.

После завершения реконструкции парк станет частью единой рекреационной зоны, в которую также вошли реконструированные в 2016 году сквер Доблести и Славы и площадь перед ЦКиД «Авангард». Здесь строители оформили пешеходные дорожки, проложили систему полива, установили скамейки, урны и вазоны для цветов, высадили деревья и уложили газон. В 2017 году на площади перед «Авангардом» открыли новый светодинамический фонтан.



