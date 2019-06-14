В Волгограде раскрыли тайну исчезновения новых остановок





Стало известно, куда пропали новые остановки с Привокзальной площади в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, три остановочных павильона на Привокзальной площади принадлежали коммерческой организации и эксплуатировались совместно с закреплёнными на них рекламными конструкциями. В конце мая текущего года владелец по собственной инициативе демонтировал павильоны. Взамен муниципалитет установит на площадке новые остановочные павильоны. Сроки установки и дизайн определяются в профильном подразделении администрации города.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о странном исчезновении новых павильонов в центре Волгограда. Причем произошло это с наступлением жары, и теперь конечная остановка нескольких маршрутов осталась без какого-либо укрытия. Люди от безысходности пытаются спрятаться от солнца в узкой тени от столбов освещения.



