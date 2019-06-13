В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный вид

Общество 13.06.2019 10:22
1991 19
13.06.2019 10:22
Работы по обновлению дворовых территорий стартовали в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах города подрядные организации приступили к подготовительному этапу благоустройства дворов – замене бордюрного камня. В дальнейшем на этих объектах специалисты выполнят укладку асфальтобетонного покрытия. Также в ходе реконструкции придомовых территориях будут установлены малые архитектурные формы и восстановлены линии наружного освещения. Работы уже проводятся во дворах по адресу проспект Университетский, 19 и ул. Казахская, 22 в Советском районе, ул. Кузнецкая, 99 в Ворошиловском районе, ул. Пролетарская, 25 и ул. Пролетарская, 29 в Красноармейском районе, а также во дворе по проспекту Металлургов, 12 в Краснооктябрьском районе. В процессе восстановления дворовых территорий специалисты также поднимут люки и колодцы под уровень дорожного полотна и оборудуют удобные асфальтобетонные съезды. Гарантийный срок на выполненные работы - 4 года.
Всего в текущем году муниципалитет благоустроит 17 дворов. Работы проводятся за счет региональных и муниципальных средств. На придомовых территориях подрядные компании установят современные детские игровые комплексы. В местах отдыха для жильцов будут размещены свыше 260 скамеек и урн. Таким образом, в этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных домов во всех районах Волгограда.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29873 23
29.05.2019 10:20
13175 14
02.06.2019 13:23
12809 0
В Волжском оставшийся без присмотра пляж превратился в мусорный полигон13.06.2019 13:06
В Волгограде «сторговались» на проекте нового здания арбитражного суда12.06.2019 21:35
Дальнобойщики пережидают жару на 119 автостоянках в Волгоградской и Ростовской областях12.06.2019 13:27
«Из Берлина в Волгоград»: уникальные экземпляры съехались на выставку ретро-автомобилей12.06.2019 11:21
В День России в Волгограде устроят гала-концерт и фейерверк12.06.2019 05:36
Главный антимонопольщик Волгоградской области поблагодарил журналиста Ивана Голунова за расследование о похоронном бизнесе11.06.2019 16:51
Из Волгограда в Челябинскую область уедут на утилизацию более 50 кг отработанных батареек11.06.2019 12:29
В Волгоградской области УК наказали за нечищеные дымоходы и вентиляцию в 24 домах11.06.2019 12:10
Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионов11.06.2019 08:52
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориале10.06.2019 16:54
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улице10.06.2019 15:47
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людям10.06.2019 14:46
Жительница Волгограда исписала мемориал на месте блиндажа генерала Родимцева (ВИДЕО)10.06.2019 13:18
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»10.06.2019 09:17
В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигарет10.06.2019 08:53
Реклама