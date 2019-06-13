В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный вид





Работы по обновлению дворовых территорий стартовали в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах города подрядные организации приступили к подготовительному этапу благоустройства дворов – замене бордюрного камня. В дальнейшем на этих объектах специалисты выполнят укладку асфальтобетонного покрытия. Также в ходе реконструкции придомовых территориях будут установлены малые архитектурные формы и восстановлены линии наружного освещения. Работы уже проводятся во дворах по адресу проспект Университетский, 19 и ул. Казахская, 22 в Советском районе, ул. Кузнецкая, 99 в Ворошиловском районе, ул. Пролетарская, 25 и ул. Пролетарская, 29 в Красноармейском районе, а также во дворе по проспекту Металлургов, 12 в Краснооктябрьском районе. В процессе восстановления дворовых территорий специалисты также поднимут люки и колодцы под уровень дорожного полотна и оборудуют удобные асфальтобетонные съезды. Гарантийный срок на выполненные работы - 4 года.

Всего в текущем году муниципалитет благоустроит 17 дворов. Работы проводятся за счет региональных и муниципальных средств. На придомовых территориях подрядные компании установят современные детские игровые комплексы. В местах отдыха для жильцов будут размещены свыше 260 скамеек и урн. Таким образом, в этом году обновятся территории, объединяющие 54 многоквартирных домов во всех районах Волгограда.



