«Из Берлина в Волгоград»: уникальные экземпляры съехались на выставку ретро-автомобилей





Выставка ретро-автомобилей развернулась сегодня в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, где в День России проходит общегородской спортивный фестиваль «Сильная страна - здоровая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», история некоторых экземпляров впечатляет. Так, на выставке представлена «Победа», которая добралась до Берлина, проехав 11 стран Европы, и в 2015 году вернулась в Волгоград.

















Отметим, что сегодня в ЦПКиО для волгоградцев подготовили богатую развлекательную программу. Каждый желающий сможет пройти тропу здоровья, сыграть на аллее в шахматы и шашки, побывать на международном фестивале по скейту, посетить канатный парк и еще более 15 интерактивных площадок с мастер-классами, показательными выступлениями и открытыми уроками. Ожидаются показательные выступления на мотоциклах, захватывающие трюки, силовое экстрим-шоу и большой праздничный концерт с участием волгоградских музыкальных коллективов. В пресс-службе мэрии заявляли, что в парке установят навесы и специальные домики, чтобы гости праздника смогли передохнуть от палящего солнца. В Волгограде столбик термометра зашкаливает за 40 градусов.



