Общество

В День России в Волгограде устроят гала-концерт и фейерверк

Общество 12.06.2019 05:36
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12.06.2019 05:36


На 12 июня в Волгограде запланирована обширная программа, состоящая из концертов, фестивалей, автопробегов и различных акций во всех районах города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, центром празднований Дня России станет ЦПКиО. Здесь состоится пятичасовой спортивный фестиваль «Здоровая страна — сильная Россия!». С 12 часов дня гостей фестиваля ждут «тропа здоровья», аллея шахмат и шашек, канатный парк, международный фестиваль по скейту, выступления мастеров велотриала и еще более 15 интерактивных площадок с мастер-классами, показательными выступлениями и открытыми уроками. В 18.00 на Нижней террасе центральной набережной начнется гала-концерт, а завершится выходной день фейерверком. 

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