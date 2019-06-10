В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориале





Сутками ареста наказал Центральный районный суд волгоградку, оставившую надпись на мемориале, установленном на месте блиндажа генерала Родимцева. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, 29-летнюю Маргариту Шубину признали виновной по статье 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”.

Напомним, накануне вечером она написала на памятнике, установленном на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской Дивизии, строчку из песни: “Пусть всегда будет Солнце”. Когда ее задержали сотрудники полиции, волгоградка не стала отрицать своей вины. Она лишь сказала, что, по ее мнению, надпись памятник не уродует, а ее стирание вскроет ошибки, допущенные при строительстве. Женщине не понравились материалы, из которых сделан мемориал. К самому же мемориалу она относится не столько как к памятнику, сколько как к арт-объекту.

Напомним, что во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года на берегу Волги в одном из подземных тоннелей находился блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. Оттуда в самый опасный момент битвы велось управление войсками, защищавшими Сталинград.