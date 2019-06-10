В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориале

Общество 10.06.2019 16:54
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10.06.2019 16:54
Сутками ареста наказал Центральный районный суд волгоградку, оставившую надпись на мемориале, установленном на месте блиндажа генерала Родимцева. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, 29-летнюю Маргариту Шубину признали виновной по статье 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”.
Напомним, накануне вечером она написала на памятнике, установленном на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской Дивизии, строчку из песни: “Пусть всегда будет Солнце”. Когда ее задержали сотрудники полиции, волгоградка не стала отрицать своей вины. Она лишь сказала, что, по ее мнению, надпись памятник не уродует, а ее стирание вскроет ошибки, допущенные при строительстве. Женщине не понравились материалы, из которых сделан мемориал. К самому же мемориалу она относится не столько как к памятнику, сколько как к арт-объекту.
Напомним, что во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года на берегу Волги в одном из подземных тоннелей находился блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. Оттуда в самый опасный момент битвы велось управление войсками, защищавшими Сталинград.
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