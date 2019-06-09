В Волгоградской области дома для переселенцев «хромают» на все углы





В Волгоградской области нарушили срок устранения дефектов, которые до сих пор выявляются в домах, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, под контролем организации находились дома №30, 53а, 55а, 52 и 57а в 1 микрорайоне рабочего поселка Средняя Ахтуба и дом №5а по ул. Стадионной в городе Краснослободск. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, срок устранения недоделок датировался 1 июня. Однако дома из списка «бракованных» не вычеркнуты. Указанные трехэтажки появляются в «черном списке» Фонда ЖКХ с завидной регулярностью – как только устранят одни дефекты, тут же фиксируются жалобы жильцов на другие.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», многие жители домов, построенных в Волгоградской области по программе переселения граждан из аварийного жилья, недовольны качество жилищ. Так, дома делались из дешевых материалов, которые сыпались и выходили из строя, в квартирах была нарушена система вентиляции, из-за чего появилась плесень, проваливались полы и т.д.



