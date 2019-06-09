Общество

В Волгоградской области дома для переселенцев «хромают» на все углы

Общество 09.06.2019 09:44
3625 0
09.06.2019 09:44


В Волгоградской области нарушили срок устранения дефектов, которые до сих пор выявляются в домах, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, под контролем организации находились дома №30, 53а, 55а, 52 и 57а в 1 микрорайоне рабочего поселка Средняя Ахтуба и дом №5а по ул. Стадионной в городе Краснослободск. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, срок устранения недоделок датировался 1 июня. Однако дома из списка «бракованных» не вычеркнуты. Указанные трехэтажки появляются в «черном списке» Фонда ЖКХ с завидной регулярностью – как только устранят одни дефекты, тут же фиксируются жалобы жильцов на другие. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», многие жители домов, построенных в Волгоградской  области по программе переселения граждан из аварийного жилья, недовольны качество жилищ. Так, дома делались из дешевых  материалов, которые сыпались и выходили из строя, в квартирах была нарушена система вентиляции, из-за чего появилась плесень, проваливались полы и т.д. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29562 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22289 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12952 14
Общество
09.06.2019 13:07
Общество 09.06.2019 13:07
1210 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.06.2019 11:50
Общество 09.06.2019 11:50
331 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 18:04
Общество 08.06.2019 18:04
5558 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 15:57
Общество 08.06.2019 15:57
844 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 15:05
Общество 08.06.2019 15:05
3066 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 09:56
Общество 08.06.2019 09:56
2163 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 09:41
Общество 08.06.2019 09:41
3265 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.06.2019 07:36
Общество 08.06.2019 07:36
5954 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.06.2019 15:52
Общество 07.06.2019 15:52
4512 6 Обсудить

0
Далее
Общество
07.06.2019 15:22
Общество 07.06.2019 15:22
1077 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.06.2019 13:09
Общество 07.06.2019 13:09
5833 8 Обсудить

0
Далее
Общество
07.06.2019 09:39
Общество 07.06.2019 09:39
4483 11 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 17:40
Общество 06.06.2019 17:40
3530 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 16:44
Общество 06.06.2019 16:44
6244 9 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 16:07
Общество 06.06.2019 16:07
3117 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:07
"Иной раз и перекрестишься": в Волгограде саперы пришли на Мамаев курган поклониться православной святынеСмотреть фотографии
11:50
Дровосек возместит ущерб за незаконную вырубку 41 дерева в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области перевернулась машина с компанией молодежиСмотреть фотографии
09:44
В Волгоградской области дома для переселенцев «хромают» на все углыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде выгорел этаж крупного особнякаСмотреть фотографии
09:31
Ночью в Волгограде обгорели два автомобиляСмотреть фотографии
07:48
Житель Волгограда при трудоустройстве в ТЦ обокрал антикварный отделСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
18:04
Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населенияСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде собравшиеся на слет сторонники ЛДПР уже час ждут гостей из МосквыСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костерСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Житель Волгоградской области поплатился за кражу «Шиншиллы» и «Белого великана»Смотреть фотографии
11:47
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через БавариюСмотреть фотографии
10:16
В Волжском автолюбительница сбила школьника-велосипедистаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадкиСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусовСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надеждуСмотреть фотографии
21:18
Бывший кандидат в губернаторы Нижегородской области с предвыборной целью прибыл в Волгоград
20:12
"Глазам не верим": в Волгограде зачищают от свалок крупнейший в Европе речной островСмотреть фотографииCмотреть видео
20:09
«Высота 102»ТВ: За снятое в Волгограде порно жители Европы не жалели денег Смотреть фотографииCмотреть видео
16:44
МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»Смотреть фотографии
16:43
Лошадей и пони в сгоревшей конюшне в Волжском погубил подростокСмотреть фотографии
16:42
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает производство жидкой стали до уровня СССР Смотреть фотографииCмотреть видео
15:55
«Ренессанс здоровье» предложит услуги в цифровом форматеСмотреть фотографии
15:52
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
15:22
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьмиСмотреть фотографии
14:39
Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области Смотреть фотографии
13:09
В Волгограде Пушкин покинул свою должностьСмотреть фотографии
11:49
Мать капитана затонувшего в Волгограде катамарана надеется на посмертную реабилитацию сынаСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 