Общество

В Волгоградской и Ростовской областях из-за жары ограничено движение большегрузов

Общество 31.05.2019 15:21
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31.05.2019 15:21


Движение большегрузного автотранспорта в связи с повышением температуры воздуха выше 32 градусов Цельсия временно закрыто на федеральных автодорогах в Ростовской и Волгоградской областях, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Ограничение действует на трассах Р-22 «Каспий», подъездной дороге от Р-22 «Каспий» к Элисте, а также А-270 Новошахтинск - граница с Украиной, А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд.

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