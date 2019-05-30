Общество

«Профессионалы социального питания» поделились опытом с коллегами из 15 регионов России

Общество 30.05.2019 14:08
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30.05.2019 14:08


В Ярославле состоялась межрегиональная конференция «Школьное питание. Родительский контроль». Более сотни участников конференции обсудили самые актуальные вопросы школьного питания: результаты опросов детей и родителей по организационным моментам, меры, принимаемые субъектами для его совершенствования, роль и значение участия родителей в процессе и многие другие.
Представители общественной организации «Профессионалы социального питания» познакомили участников с лучшими практиками, успешно внедренными в школах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» представители организации, волгоградцы также внесли свои предложения в разрабатываемый новый федеральный закон о школьном питании.
«Главная отличительная черта межрегиональной конференции — искреннее неравнодушие участников к вопросу школьного питания, конструктивные предложения и практические решения, что немаловажно на сегодняшний день», — рассказала заместитель руководителя МОО «Профессионалы социального питания» Алла Порхун.
Она также отметила, что волгоградский опыт можно смело выводить на федеральный уровень и внедрять в других регионах России, а также использовать при формировании проекта федерального закона о питании.
А. Порхун: «Мы поделились позитивным и дающим результаты опыте работы общественников «Многодетного Волгограда» и родителей школьников, вместе с которыми проводятся мониторинги. Этот формат практически не используется в других регионах. Родители стали иначе относиться к организации питания в учебном заведении. Пришло понимание, что в реальности в столовой детей кормят вкусно. Родители сами могут в этом убедиться: посетить вместе с нами столовую и попробовать блюда из утвержденного меню.
В Волгограде впервые по инициативе и при содействии "Профессионалов социального питания"  активно продвигается экспериментальный проект «Шведский стол» для старшеклассников, который уже по достоинству оценили учителя и ребята. Пока задействовано несколько школ, но такой формат питания в новом учебном году будет масштабирован. Когда есть выбор – это здорово! Ребенок хочет чувствовать себя взрослым и значимым, самостоятельно выбирать блюда из представленного и разрешенного ассортимента. И мы это доказали на практике.
Еще одно новшество, которое постепенно входит в школы и досконально прорабатывается нами — проект «Полезный фастфуд». Все прекрасно знают о любви детей к гамбургерам, пицце, хот-догам. Поэтому нами была предложена «правильная альтернатива» уличному фастфуду – привычные для них блюда в крафтовой упаковке, но приготовленные по всем нормам, правилам и без фритюра, обжарки, кетчупа и майонезов. Только всё разрешенное для детей. Участники конференции были приятно удивлены, насколько решения могут быть простыми, современными и одновременно принимаемыми всеми». 
Волгоград стал одним их первых городов — лидеров в возрождении престижа профессии повара. Наши земляки рассказали коллегам о способах реализации этой инициативы — через профессиональные конкурсы, соревнования, мотивационные семинары, мероприятия для детей сотрудников столовых.Они проходят по инициативе и при содействии «Профессионалов социального питания». 

Наша делегация поделилась и отличной новостью: «Скоро в Волгограде запускается абсолютно новый, современный комбинат социального питания, который упростит работу пищеблоков производственными ноу-хау. В новом учебном году повара общеобразовательных учреждений смогут использовать в приготовлении обедов продукты, полностью подготовленные к процессу. Вместо необработанного и неподготовленного мяса — свежеизготовленный фарш, вместо грязных овощей — уже очищенный продукт в вакуумной упаковке, а вместо устаревшего оборудования — импортные машины. Все это позволит добиться большой экономии электроэнергии и воды на школьных пищеблоках, уйти от грязи на кухнях и облегчить труд сотрудников столовых».
Ответной реакцией на выступление волгоградской делегации стало желание присутствующих посетить наш город, посмотреть процесс реализации проектов, перенять опыт и практики, уже реализуемые «Профессионалами социального питания».
Делегаты из других регионов также предложили сделать Волгоград инновационной площадкой школьного питания. А первым шагом должен стать крупнейший межрегиональный Форум, посвященный школьному питанию, который планируется провести в Волгограде при поддержке представителей федеральных органов власти.
Отметим, что участие в межрегиональной конференции «Школьное питание. Родительский контроль» в качестве спикеров приняли депутаты Государственной Думы ФС РФ Геннадий Онищенко и Наталия Косихина, президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов, начальник управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Петрова, представители Роспотребнадзора и многие другие гости, заинтересованные в оперативном решении первостепенных вопросов, касающихся школьного питания.

Кроме пленарного заседания и тематических секций организаторы подготовили презентацию продуктов, производимых в Ярославской области, дегустацию блюд школьного меню, интерактивные игры для детей «Здоровое питание».
Результатом работы конференции стал проект резолюции, по которой участники сформируют свои предложения по совершенствованию системы организации школьного питания.



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