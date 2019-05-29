У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за безделье

Игнорирование прав жильцов и функциональное бездействие окончилось для управляющей организации ООО «Центр коммунального обслуживания-1» аннулированием лицензии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, с конца 2017 года жители многоквартирного дома № 124 по ул. Мачтозаводской г. Волгограда пытались добиться от данной управляющей компании привести в порядок состояние подъезда №1 и подвального помещения.

Превратившийся в мусорную свалку подвал с отсутствующей входной дверью в него стал для жильцов стабильным источником антисанитарии. Потолки и стены подъезда удручали рассыпающимся отделочным слоем. Однако ООО «ЦОК-1» ничего не предпринимала для устранения ситуации, а жалобы граждан оставались не услышанными. Кроме того, руководители ООО «ЦОК-1» проигнорировали и требование административно-надзорных органов: ее представители не являлись на выездные проверки управления «Жилищная инспекция Волгограда». Привлечение к административной ответственности с назначением административных штрафов также не меняли ситуацию. В результате в связи с неоднократным нарушением лицензионных требований, допущенных ООО «ЦОК-1», решением Арбитражного суда Волгоградской области выданная управляющей организации лицензия аннулирована.



