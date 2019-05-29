В Волгоградской области уничтожили первый урожай конопли





Несколько очагов произрастания дикой конопли нашли и уничтожили полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, заросли наркосодержащего растения обнаружили в Городищенском, Алексеевском, Иловлинском, Старополтавском и Михайловском районах области. Их общая площадь составила около 280 квадратных метров. Это прошло в рамках оперативно-профилактической операция "Мак". Операция направлена на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом растительных наркотиков и уничтожении их незаконных посевов, а также очагов произрастания дикорастущих растений.

Полиция просит жителей региона сообщать обо всех фактах незаконного оборота наркотиков и местах произрастания наркосодержащих растений по "телефону доверия" регионального главка МВД: 30-44-44.