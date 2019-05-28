В жилом доме в Волгограде обрушился дымоход

Происшествия 28.05.2019 17:16
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28.05.2019 17:16
Обрушение произошло сегодня днем в жилом доме в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, разрушения произошли в двух квартирах дома №8 по улице Олимпийской. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Информация о случившемся уточняется.
Как сообщили информагентству в городской администрации, в доме №8 разрушился старый дымоход. Он находился внутри межкомнатной стены. Известно, что им не пользовались много лет с момента подключения жилого здания к централизованному отоплению. По имеющимся сведениям, конструктивные элементы здания не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет. Сейчас на месте работают профильные службы. Завтра управляющая компания должна начать восстановительные работы. Жильцам пострадавших квартир будет предоставлено временное жилье.
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