Происшествия

В жилом доме в Волгограде обрушился дымоход

Происшествия 28.05.2019 17:16
7253 6
28.05.2019 17:16


Обрушение произошло сегодня днем в жилом доме в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, разрушения произошли в двух квартирах дома №8 по улице Олимпийской. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Информация о случившемся уточняется.
Как сообщили информагентству в городской администрации, в доме №8 разрушился старый дымоход. Он находился внутри межкомнатной стены. Известно, что им не пользовались много лет с момента подключения жилого здания к централизованному отоплению. По имеющимся сведениям, конструктивные элементы здания не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет. Сейчас на месте работают профильные службы. Завтра управляющая компания должна начать восстановительные работы. Жильцам  пострадавших квартир будет предоставлено временное жилье.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12154 1
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшие
03.05.2019 18:03
12438 0
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
21217 16
Происшествия
28.05.2019 12:59
Происшествия 28.05.2019 12:59
2044 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 12:28
Происшествия 28.05.2019 12:28
1117 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:47
Происшествия 28.05.2019 10:47
1028 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:22
Происшествия 28.05.2019 10:22
738 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:15
Происшествия 28.05.2019 10:15
550 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 09:50
Происшествия 28.05.2019 09:50
670 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 15:04
Происшествия 27.05.2019 15:04
3411 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 13:28
Происшествия 27.05.2019 13:28
2824 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:37
Происшествия 27.05.2019 09:37
1160 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:11
Происшествия 27.05.2019 09:11
3747 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 10:13
Происшествия 26.05.2019 10:13
1655 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 09:54
Происшествия 26.05.2019 09:54
17299 24 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 06:46
Происшествия 26.05.2019 06:46
4904 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.05.2019 21:02
Происшествия 25.05.2019 21:02
14589 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.05.2019 13:57
Происшествия 25.05.2019 13:57
6448 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде имидж маршруток упорно портят водители-нарушителиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:16
В жилом доме в Волгограде обрушился дымоходСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области под нажимом общественников усилили заботу об особенных детяхСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензииСмотреть фотографии
14:41
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управленияСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в судеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супругиСмотреть фотографии
13:07
Пытавшегося сжечь сожительницу камышанина судят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»Смотреть фотографии
12:59
ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
12:29
Регоператор Волгоградской области обложил мусорной данью мертвые души Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелькаСмотреть фотографии
12:27
Троих волгоградцев отправили за решетку за самосудСмотреть фотографии
12:19
Обустройство зеленой зоны возле больницы №7 в Волгограде оценили в 30 млн рублейСмотреть фотографии
12:03
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель Смотреть фотографии
11:25
Взгляд с Земли: МКС пролетела над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
11:15
Днем и ночью на страже: в Волгограде пограничники отмечают свой день Смотреть фотографии
10:58
18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области хотят сменить уполномоченного по правам человекаСмотреть фотографии
10:47
Подработка на ремонте закончилась для жителя Волгоградской области гибельюСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области директор МУПа истратила зарплату сотрудниковСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде ищут двух лжецелительниц за кражу украшенийСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом беременная женщина-водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП на буксируемом автоСмотреть фотографии
09:08
В Волгоградской области ранее судимый пристав вновь стал уголовникомСмотреть фотографии
09:02
«Бейкер стрит» приглашает гостей на Фестиваль детстваСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса Смотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взяткеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 