В жилом доме в Волгограде обрушился дымоход





Обрушение произошло сегодня днем в жилом доме в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, разрушения произошли в двух квартирах дома №8 по улице Олимпийской. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Эвакуация жильцов не проводилась. Информация о случившемся уточняется.

Как сообщили информагентству в городской администрации, в доме №8 разрушился старый дымоход. Он находился внутри межкомнатной стены. Известно, что им не пользовались много лет с момента подключения жилого здания к централизованному отоплению. По имеющимся сведениям, конструктивные элементы здания не пострадали, угрозы жизни и здоровью жильцов нет. Сейчас на месте работают профильные службы. Завтра управляющая компания должна начать восстановительные работы. Жильцам пострадавших квартир будет предоставлено временное жилье.







