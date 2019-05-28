ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"

Происшествия 28.05.2019 12:59
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28.05.2019 12:59
Столкновение двух машин, произошедшее сегодня днем в Центральном районе, затруднило движение общественного транспорта. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, около полудня на проспекте Ленина напротив стадиона "Волгоград Арена" столкнулись автомобиль “Suzuki” и "ВАЗ-2107". По предварительным данным, у водителя иномарки отказали тормоза и он выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД
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