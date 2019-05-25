Общество 25.05.2019 14:59
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25.05.2019 14:59
Завтра в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области (Руднянский, Жирновский, северная часть Палласовского района, Николаевский, Старополтавский, Быковский) ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в большинстве районов северной половины Волгоградской области и в отдельных юго-западных районах сохранится высокая пожароопасность- 4 класс горимости леса.
В условиях высокой пожароопасности ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Если вы всё же оказались в лесу, помните – причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности.
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