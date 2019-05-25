Общество 24.05.2019 17:47
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24.05.2019 17:47
Вернуть в муниципальную собственность имущество недвижимость и технику пришлось ООО “Михайловское жилищное хозяйство”. Как сообщил сегодня ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, прокурорская проверка показала, что было нарушено законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. Выяснилось, в марте 2016 года в уставный капитал коммерческой фирмы муниципальное унитарное предприятие “Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство” внесло имущество стоимостью 20 миллионов рублей. Это 15 зданий и 17 транспортных средств. До этого они принадлежали МУП “Жилищное хозяйство”. Передача имущества частнику со сходным названием нарушило законодательство о защите конкуренции.
Также оказалось, что МУП “Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство” распорядилось недвижимостью, когда права хозяйственного ведения не были должным образом зарегистрированы в Росреестре.
Арбитражный суд Поволжского округа, а затем и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признали недействительными договор об учреждении ООО “Михайловское жилищное хозяйство” и сделку по передаче ему муниципального имущества. Недвижимость и техника переданы органу местного самоуправления и унитарному предприятию.
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