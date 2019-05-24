



Добровольно демонтировать киоски до 31 мая, незаконно установленные под покровом ночи на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда, предложено владельцам этих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102", сотрудники ООО "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района" расклеили на павильонах соответствующие уведомления, адресованные владельцам незаконных нестационарных торговых объектов. В случае, если их не демонтируют добровольно, то управляющая компания сделает это сама путем вывоза павильона на ответственное хранение в МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района".

В уведомлении поясняется, что управляющая компания исполняет представление прокуратуры Краснооктябрьского района об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Так, размещение данных павильонов является незаконным на основании ст. 36 Жилищного кодекса РФ и требований СанПиН, согласно которым на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны и т.п. Аналогичный запрет прописан и в "Правилах благоустройства территории городского округа Волгоград".

Между тем, как ранее сообщало информагентство, на улице Штеменко предприимчивые граждане продолжают устанавливать киоски под покровом ночи . Причем, делают это с разрушением элементов благоустройства - с повреждением проводом, тротуарной плитки, ограждений и пр. "Высоте 102" известно как минимум о двух таких случаях. Однако, как выяснилось, их больше. В ООО "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района" сообщили, что на Штеменко за последнее время появилось пять таких незаконных киосков, которые были установлены именно в ночное время. "От районной прокуратуры мы получили предписание и подготовили соответствующие уведомления о добровольном демонтаже данных объектов. Некоторые владельцы павильонов, после повторного напоминания, прислушались к нашим требованиям. Два киоска уже убрали, причем сделали это тоже ночью", - рассказал представитель управляющей компании.





По его словам, законодательство позволяет в данном случае реагировать оперативно. "Если до 31 мая оставшиеся три киоска не исчезнут, то мы сами их уберем, чтобы другим неповадно было", - заключил представитель УК.



