Общество 22.05.2019 15:05
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22.05.2019 15:05
О повышении зарплат педагогов и сотрудников учреждений культуры по итогам 2018 года заявили в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании городской думы первый вице-мэр Ирина Пешкова рассказала депутатам о том, что муниципалитет достиг целевых показателей, установленных в майских указах президента России, по индексации жалования педагогов и работников сферы культуры.
Так, средний уровень зарплаты воспитателей детских садов составил 24 716 рублей, что на 9,6% больше, чем в 2017 году. «Увеличение произошло чуть больше уровня инфляции», - добавила Ирина Пешкова. Средняя зарплата школьных учителей – 26 631 рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Педагоги дополнительного образования в среднем получают 26 947 рублей (+4%). Самый высокий рост зарплаты (+15,5%) произошел в сфере культуры, где зарплаты были ниже, чем у педагогов. В среднем показатель составил 25 562 рубля.
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