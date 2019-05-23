







О повышении зарплат педагогов и сотрудников учреждений культуры по итогам 2018 года заявили в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на заседании городской думы первый вице-мэр Ирина Пешкова рассказала депутатам о том, что муниципалитет достиг целевых показателей, установленных в майских указах президента России, по индексации жалования педагогов и работников сферы культуры.

Так, средний уровень зарплаты воспитателей детских садов составил 24 716 рублей, что на 9,6% больше, чем в 2017 году. «Увеличение произошло чуть больше уровня инфляции», - добавила Ирина Пешкова. Средняя зарплата школьных учителей – 26 631 рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Педагоги дополнительного образования в среднем получают 26 947 рублей (+4%). Самый высокий рост зарплаты (+15,5%) произошел в сфере культуры, где зарплаты были ниже, чем у педагогов. В среднем показатель составил 25 562 рубля.



