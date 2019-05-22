Золотых рыбок торжественно запустили в новый водоем на набережной Волгограда

Общество 18.05.2019 13:50
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18.05.2019 13:50
Одним из центральных событий фестиваля «#Вдохновляйся2019», который сегодня проходит на верхней террасе центральной набережной, стала церемония запуска японских карпов кои в новый декоративный водоем. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе хотят дать жизнь новой традиции - чтобы молодожены в день свадьбы приходили к пруду с золотыми рыбками и загадывали желания, стоя на мостике.
Активное участие в реализации идеи принял депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов. Самым главным было подготовить все для того, чтобы рыбкам, которых отловили в «густонаселенном» японскими карпами водоеме в парке им. Саши Филиппова, было комфортно. Для этого в пруду на верхней террасе набережной высадили специальные растения и отрегулировали температуру воды.
Как рассказал ИА «Высота 102» Андрей Гимбатов, пришлось изучить все особенности содержания золотых рыбок в искусственных водоемах в условиях города. В помощь был опыт парка в Ворошиловском районе, где японским карпам кои настолько пришелся по душе волгоградский климат и забота, что они расплодились в большом количестве.
Пришлось также провести предупредительную работу - установить рядом с прудом на центральной набережной специальные таблички, чтобы люди не кормили рыб хлебом и другими продуктами. Это загрязняет воду и может быть опасно для самих рыбок.
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