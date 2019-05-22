В Волгограде поймали более 30 таксистов-нарушителей





Более трех десятков водителей такси привлечены к ответственности за нарушения в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, таковы результаты профилактического мероприятия “Нелегальное такси”, которое прошло в Волгограде с 13 по 15 мая. Так из 35 водителей-нарушителей у 23-х были неисправные машины, 12 человек незаконно нанесли цветографическую схему “Такси”. По закону водителям, у которых нет лицензии, придется заплатить штраф - пять тысяч рублей.

Также к ответственности привлечены и пять должностных лиц.

В операции участвовали сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Именно в их компетенцию входит выявление и документирование фактов нарушений среди предпринимателей.