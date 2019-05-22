Общество 14.05.2019 16:22
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14.05.2019 16:22
МУП «Метроэлектротранс» готовится перейти на летний режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, традиционно в июле и августе предприятие меняет расписание части трамвайных и троллейбусных маршрутов в связи с ожидаемым снижением пассажиропотока. Изменения в расписании движения электротранспорта произойдут с 1 июля. В рамках каникул и отпусков после 20.30 интервал движения двух троллейбусных и пяти трамвайных маршрутов увеличится в среднем на 7-10 минут. При этом последние рейсы будут выполняться без изменений.
В среднем, пассажиропоток волгоградского общественного транспорта в июле и августе сокращается на 20%, в позднее вечернее время этот показатель еще ниже. Корректировка расписания произойдет на маршрутах трамваев №№2, 3, 4, 10, 13 и троллейбусных №№9 и 12. Это коснется только последних 2-3 часов работы. Остальные линии электротранспорта продолжат работать без изменений, в том числе скоростной трамвай.
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