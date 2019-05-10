Чиновников комитета Волгоградской области требуют наказать за "некультурные" нарушения

Общество 10.05.2019 14:01
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10.05.2019 14:01
Многочисленные нарушения в финансовой деятельности комитета культуры Волгоградской области выявила проверка КСП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте контрольно-счетной палаты, речь идет как о нерациональном использовании субсидий, имущества, закрепленного за госучреждениями, подведомственными комитету, также о предоставлении недостоверных данных чиновниками комитета. Нелицеприятные факты распоряжения бюджетными средствами выявлены в таких учреждениях, как интерактивный музей «Россия – моя история», детская филармония, агентство развития туризма, планетарий и т.д. В частности, аудиторы обнаружили, что в агентстве развития туризма необоснованно завысили стоимость компьютеров и техники, которая приобреталась в пресс-центр чемпионата мира по футболу. Из-за отсутствия конкурентных процедур (закупку осуществили у единственного поставщика), а также из-за завышения начальной цены за технику, по подсчетам аудиторов, переплатили более полумиллиона рублей. Кроме того, интерактивный музей «Россия – моя история» потратил более 40 миллионов рублей субсидии на создание временных экспозиций, тогда как основным видом деятельности учреждения является организация и показ постоянных мультимедийных экспозиций. Это, как считают аудиторы, свидетельствует о формальном подходе руководства комитета к формированию затрат. А в Волгоградском областном центре народного творчества сдавали часть площадей и оборудования в аренду коммерческим структурам без согласования с комитетом по управлению госимуществом. Не все в порядке было и в самом комитете с бюджетной отчетностью, в связи с чем был составлен протокол об административной ответственности.
Общий перечень нарушений составил около двух десятков пунктов. В связи с этим аудиторы КСП Волгоградской области потребовали рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников комитета и подведомственных учреждений, допустивших искажения форм бюджетной отчетности, предоставление статистической отчетности с недостоверными данными, невыполнение государственного задания, распоряжение имуществом с нарушением требований действующего законодательства.
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