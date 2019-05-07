В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»

Общество 07.05.2019 16:51
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07.05.2019 16:51
На фонтане «Искусство» на Центральной набережной начались подготовительные работы – специалисты демонтируют вышедшее из строя оборудование, а также старое основание чаши водного сооружения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, подрядной организации предстоит полностью заменить систему управления, а также установить современную подсветку. Новый облик главная скульптурная композиция прогулочной зоны, входящая в ансамбль набережной реки Волги 1952 года, получит уже в этом году.
Напомним, фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии. С 2000-х годов неоднократно предпринимались попытки произвести капитальный ремонт сооружения, последняя - в 2012 году. Однако полностью фонтан так и не был восстановлен. Завершив реконструкцию верхней террасы набережной, муниципальные власти начали работы по возрождению водного сооружения. Комплекс общестроительных, электромонтажных и санитарно-технических мероприятий позволит в полном объеме восстановить технические характеристики фонтана. Реконструкцию выполнит ООО «АкваБренд», более 10 лет специализирующееся на строительстве и ремонте водных сооружений.
На первом этапе строители уложат на дно чаши новые трубопроводы, выполнят гидроизоляцию, покроют внутренние стены и дно фонтана новыми гранитными плитами. В ходе второго этапа компания полностью заменит все оборудование в техническом помещении, в том числе насосы, датчик уровня воды и другое. Здесь будет установлен современный шкаф управления с таймером работы насосов и подсветки. Новые светодиодные устройства подсветят белым светом водную картину фонтана, а также центральные фигуры и фрески. Это позволит сохранить исторический облик объекта. После окончания работ струи воды будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. После обновления сооружение наконец заработает так, как было задумано при его строительстве в 1957 году.
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