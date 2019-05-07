Волгоградский губернатор пересел на корабль

Общество 07.05.2019 09:18
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07.05.2019 09:18
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров инспектирует работы по берегоукреплению правого берега Волги. Как сообщает ИА "Высота 102", кораблик с главой региона на борту отправился от причала волгоградского речпорта рано утром.
Протяженность нового участка берегоукрепления, которое начнется в этом году в границах улицы маршала Чуйкова и Химической, составит 550 метров. Глава региона осмотрит, все ли готово к началу работ.
Этот участок берега должны укрепить в течение 2019-2021 гг.
В планах сегодняшней поездки - увидеть, как происходит обводнение Волго-Ахтубинской поймы с учетом весенних сбросов с плотины Волжской ГЭС. В настоящее время, напомним, на Нижней Волне продолжается пик половодья с максимальным среднесуточным сбросным расходом в 25 тысяч кубометров в секунду.
Отметим, что через несколько минут после того, как судно отчалило от причала в Волгограде, глава региона принял решение поменять маршрут. Кораблик развернулся, а затем продолжил свой путь в сторону Ворошиловского и Кировского районов.
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