Общество

Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в Волгограде

Общество 05.05.2019 15:22
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05.05.2019 15:22


Многочисленные кучи оставшегося с зимы грязного песка до сих пор лежат вдоль пешеходных зон Комсомольского путепровода, сообщает ИА «Высота 102». Проходящие по коридору из мутных шумозащитных экранов жители и гости города видят не только неубранную песчаную смесь, но и проржавевшие и ободранные элементы  мостового сооружения. «Такое ощущение, что все это было сделано не пару лет, а пару десятилетий назад», - говорят люди.  

Напомним, тема некачественно отремонтированного Комсомольского моста является больной как для власти, так и для горожан. На обновление путепровода было потрачено около 300 миллионов рублей. Изначально муниципальный контракт был заключен с ростовской фирмой «Аваль-Строй», не имевшей опыта работы на подобных серьезных объектах. С компанией в результате расторгли договор и внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Уже в конце 2017 года на путепроводе были обнаружены многочисленные дефекты, в том числе колейность и расхождение швов. Кроме того, на объекте был зафиксирован повышенный уровень шума, а жители близлежащих домов постоянно жалуются на вибрацию в квартирах от проезжающего транспорта. Недавно эксперты ОНФ составили обновленный перечень «Карты убитых дорог» и отремонтированный путепровод на улице Комсомольской в Волгограде попал в этот «позорный» список.

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