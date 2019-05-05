В центре Волгограда спешно закрасили лишнюю дорожную разметку

Общество 05.05.2019 11:28
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05.05.2019 11:28
За ночь с проспекта Ленина в центре Волгограда исчезла лишняя дорожная разметка, которая несколько дней вызывала недоумение у автомобилистов. Как передает ИА «Высота 102», дублирующие линии, создающие эффект раздвоения дорожной разметки, рабочие закрасили серой краской. Напомним, накануне информагентство сообщило о том, что дорожники «перекроили» полосы на проспекте Ленина в центре города. При этом старая разметка, которая достаточно неплохо сохранилась, осталась. Новые линии нанесли не поверх старых, а рядом, продублировав их. В итоге разметки в центре города стало не просто много, а очень много, тогда как в других районах Волгограда на дорогах ее нет вообще.
Отметим, что работы по нанесению новой дорожной разметки и закрашиванию дублирующей продолжались почти всю ночь.
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