Волгоградские студенты прошли огненное крещение

Общество 03.05.2019 19:57
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03.05.2019 19:57
На учебно-тренировочном полигоне 3-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области будущие пожарные прошли «боевое крещение». Под руководством сотрудников МЧС огненную полосу успешно преодолели студенты, обучающиеся по специальности «Пожарная безопасность» Волгоградского государственного технического университета, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Огненная психологическая полоса представляет собой тренировочный комплекс, который включает в себя такие тренажёры, как горящий куб, бум, барьер, эстакада, горящий дом, мост и подземный лабиринт. Комплекс тренажёров позволяет максимально приблизить условия к реальным.
В результате тренировки, максимально приближенной к чрезвычайной ситуации, студенты научились быстро и эффективно действовать в экстренной ситуации, повысили свой профессиональный уровень и проверили собственные силы.
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