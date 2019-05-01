Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"

Происшествия 01.05.2019 11:24
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01.05.2019 11:24


Авария с пострадавшими произошла недалеко от Камышина на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне около часа ночи на 509 километре дороги столкнулись “ВАЗ-2110” и “Toyota Avensis”. По предварительным данным, 29-летний водитель отечественной легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил иномарку. При столкновении получили травмы 30-летний водитель “Toyota” и его 32-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы.
Всего, за минувшие сутки, на дорогах региона произошли 6 аварий. В них пострадали 10 человек. 

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