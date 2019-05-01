Происшествия

В Волгоградской области из-за хлопка газа пострадала женщина

Происшествия 30.04.2019 20:41
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30.04.2019 20:41


Жительница станицы Алексеевской в Волгоградской области пострадала сегодня при попытке запуска газового котла, сообщает ИА «Высота 102». По данным регионального МЧС, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в шестиквартирном одноэтажном жилом доме на ул. Макарова поступило в оперативные службы в 18:25. Хлопок произошёл в одной из квартир в результате накопленных паров при запуске оборудования. Разрушений нет. От котла отскочила деталь и травмировала хозяйку. По предварительным данным, женщину доставили в больницу с рваной раной лба. 

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