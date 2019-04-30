Волгоградец умер по дороге на кладбище





Пожилой мужчина умер по пути на кладбище в Тракторозаводском районе. Как сегодня рассказал ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин, трагедия произошла накануне неподалеку от Верхнезареченского кладбища. 79-летний мужчина и его сын договорились вместе пойти на кладбище - проведать могилы родственников. Однако в назначенное время сын не смог дозвониться до отца, и пошел на погост один. Недалеко от кладбища, на проселочной дороге, он обнаружил своего родственника. Тот лежал без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилого человека. По данному факту проводится проверка, однако признаков того, что смерть носит криминальный характер, не обнаружено.



