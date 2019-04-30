Под дождем и с шариками: в Городище открыли движение по мосту через Мечетку





















Как и было обещано, движение по мосту запустили перед майскими праздниками. До этого мост через Мечетку не знал ремонта в течение почти 45 лет и еще в прошлом году находился в ужасающем состоянии. После того, как были выделены средства, здесь были проведены работы по переносу коммуникаций, созданию нового арматурного каркаса, обновлены плиты, опоры, сопряжения и многое другое. Долгое время мост через Мечетку был бесхозным, сейчас хозяином объекта является администрация Городищенского района.

Что-то вроде праздника было устроено сегодня на открытии отремонтированного моста на въезде в Городище Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Окончание ремонта стало долгожданным для жителей, которые испытывали определенные неудобства из-за временной недоступности транспортной артерии.