"Чтобы не ругали": в Волжском загулявший подросток заявил о ДТП





Юный житель Волжского заявил о ДТП, чтобы его не отругали родители за позднее возвращение домой. Как сегодня стало известно ИА “Высота 102”, все произошло минувшим вечером в Волжском. 16-летний парень гулял с друзьями и не заметил, как стемнело. Боясь родительского гнева, он сочинил историю о том, что его якобы сбил автомобиль на пешеходном переходе на улице Мира. В доказательство этого дома он показал синяки и ссадины, полученные им во время прогулки. После чего мама подростка отправилась вместе с ним к врачам. Об “аварии” заявили в полицию и стражам порядка пришлось потратить несколько часов на выяснение всех обстоятельств случившегося. Когда подросток понял, что вскоре его обман раскроют, он признался во всем стражам порядка. С выдумщиком провели профилактическую беседу и отправили восвояси. Хочется надеяться - до парня дошло, что подобные поступки чреваты серьезными последствиями.