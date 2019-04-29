Общество 29.04.2019 15:49 Реклама
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29.04.2019 15:49
Группа «Ренессанс страхование» совместно с международным страховым провайдером премиум-класса General Health International запустили программу, по которой жителям Волгограда и ряда других российских городов стали доступны комплексные медицинские услуги в лучших мировых и российских медицинских центрах. К программе подключены более 10 тысяч медучреждений по всему миру, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Застраховаться можно на суммы от 1 до 2,5 млн долларов. Страховой полис подразумевает круглосуточный сервис центр на русском и английском языках, юридическую поддержку и финансовые консультации, а также возможность получить, так называемое, «второе мнение» врачей.
«Наш многолетний опыт работы на рынке медицинского страхования показал, что интерес клиентов к международным страховым, особенно при критических заболеваниях, очень высок, — говорит директор волгоградского филиала Группы Ренессанс страхование Ольга Бушуева. — Для нас очень важно не только соответствовать ожиданиям наших клиентов, но и предвосхищать их. Поэтому мы запустили эту программу совместно с одним из лучших мировых провайдеров – GHI, стандарты работы которого основаны на более чем 25-летнем опыте работы на швейцарском рынке».
Фото https://torange.biz/, лицензия Creative Commons «Attribution».
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