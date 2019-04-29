Общество

В Волгограде ученики «Бизнес-гимназии» удивили концертом ко Дню Победы

Общество 29.04.2019 16:44
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29.04.2019 16:44




Сегодня в волгоградской «Бизнес-гимназии» в преддверии 9 мая с большим успехом прошел праздничный концерт. Как сообщает ИА «Высота 102», в гости к учащимся и их педагогам пришли почетные гости -  труженики тыла, дети Сталинграда, ветераны боевых действий, в том числе генерал-майор Владимир Рассомахин. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».

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