Сбежавшая из Афганистана невеста попросила убежища в Волгограде





Необычное административное дело рассмотрел Центральный районный суд Волгограда, куда поступил иск от гражданки Афганистана, которая просила признать незаконным отказ о предоставлении ей убежища на территории Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, отказ иностранка получила 25 января текущего года в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако суд, рассмотрев материалы дела, в удовлетворении исковых требований гражданке Афганистана отказал.

В решении суда отмечено, что оснований для предоставления ей убежища на территории РФ не усматривается. Сама гражданка Афганистана пояснила, что проживала в Кабуле, но в связи с тем, что подвергалась преследованию, была вынуждена уехать из страны в октябре 2018 года. Вернуться домой она не может по причине нестабильной общественно-политической обстановки, а также потому, что ее хотят насильно выдать замуж за члена запрещенной в России террористической организации.

Со слов женщины, после отказа «жениху» ей и ее родителям якобы угрожали, поэтому они были вынуждены уехать в Волгоград, где живет ее брат, который является гражданином РФ. Представитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области пояснил, что для предоставления временного убежища, согласно ФЗ «О беженцах», должны быть определенные основания. Однако гражданка Афганистана не сообщила сведения, которые свидетельствовали бы о том, что ее преследуют, и для нее существует реальная опасность подвергнуться насилию в связи с проведением военных действий или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. По мнению представителей МВД, доводы женщины о том, что в Афганистане ее хотят выдать замуж против воли, сами по себе не могут быть расценены в качестве доказательства применения насилия либо притеснения к административному истцу на территории страны, гражданином которой она является.

Иностранка не смогла привести никаких конкретных фактов того, что в случае возвращения на родину существует реальная угроза ее безопасности. Решение Центрального районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



