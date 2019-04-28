Общество

Сбежавшая из Афганистана невеста попросила убежища в Волгограде

Общество 28.04.2019 16:14
924 0
28.04.2019 16:14


Необычное административное дело рассмотрел Центральный районный суд Волгограда, куда поступил иск от гражданки Афганистана, которая просила признать незаконным отказ о предоставлении ей убежища на территории Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, отказ иностранка получила 25 января текущего года в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. Однако суд, рассмотрев материалы дела, в удовлетворении исковых требований гражданке Афганистана отказал.
В решении суда отмечено, что оснований для предоставления ей убежища на территории РФ не усматривается. Сама гражданка Афганистана пояснила, что проживала в Кабуле, но в связи с тем, что подвергалась преследованию, была вынуждена уехать из страны в октябре 2018 года. Вернуться домой она не может по причине нестабильной общественно-политической обстановки, а также потому, что ее хотят насильно выдать замуж за члена запрещенной в России террористической организации.
Со слов женщины, после отказа «жениху» ей и ее родителям якобы угрожали, поэтому они были вынуждены уехать в Волгоград, где живет ее брат, который является гражданином РФ. Представитель управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области пояснил, что для предоставления временного убежища, согласно ФЗ «О беженцах», должны быть определенные основания. Однако гражданка Афганистана не сообщила сведения, которые свидетельствовали бы о том, что ее преследуют, и для нее существует реальная опасность подвергнуться насилию в связи с проведением военных действий или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. По мнению представителей МВД, доводы женщины о том, что в Афганистане ее хотят выдать замуж против воли, сами по себе не могут быть расценены в качестве доказательства применения насилия либо притеснения к административному истцу на территории страны, гражданином которой она является. 
Иностранка не смогла привести никаких конкретных фактов того, что в случае возвращения на родину существует реальная угроза ее безопасности. Решение Центрального районного суда  не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
80145 0
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
41025 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29352 0
Общество
28.04.2019 17:41
Общество 28.04.2019 17:41
4632 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.04.2019 12:52
Общество 28.04.2019 12:52
8957 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.04.2019 09:38
Общество 28.04.2019 09:38
8068 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.04.2019 08:15
Общество 28.04.2019 08:15
1772 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 21:42
Общество 27.04.2019 21:42
2407 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 20:43
Общество 27.04.2019 20:43
10628 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 16:58
Общество 27.04.2019 16:58
1225 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 16:53
Общество 27.04.2019 16:53
9518 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 11:04
Общество 27.04.2019 11:04
1965 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 09:27
Общество 27.04.2019 09:27
682 0 Обсудить

0
Далее
Общество
27.04.2019 06:17
Общество 27.04.2019 06:17
4531 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 21:00
Общество 26.04.2019 21:00
6698 27 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 18:26
Общество 26.04.2019 18:26
1491 0 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 16:59
Общество 26.04.2019 16:59
2764 23 Обсудить

0
Далее
Общество
26.04.2019 14:50
Общество 26.04.2019 14:50
5010 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:01
Эпидемия вандализма накрывает парки ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:41
Митрополит Волгоградский и Камышинский поболел за «Ротор» перед крестным ходомСмотреть фотографии
16:23
На пляже в Волгограде утонула легковая машина
16:14
Сбежавшая из Афганистана невеста попросила убежища в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский "Ротор" на последней минуте сравнял счет со "СКА-Хабаровск" (ФОТО)Смотреть фотографии
12:52
В депутаты Волгоградской облдумы идет чиновник, подавший в суд за клевету на учительницуСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом огонь уничтожил более 30 тонн сенаСмотреть фотографии
10:01
В Волжском ребенок пострадал в аварии по вине “неуступчивой” материСмотреть фотографии
09:38
В храмах Волгоградской области отслужили пасхальные службыСмотреть фотографии
09:38
На “сатанинском километре” трассы “Волгоград-Сызрань” сбили пешеходаСмотреть фотографии
08:15
Суд в Волгограде обязал «раскошелиться» кооператив беглого экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
00:15
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса долетели до ВолгоградаСмотреть фотографии
22:46
В аэропорту Москвы поменяли самолет до Волгограда после инцидентаСмотреть фотографии
21:42
В Волгограде частицы Благодатного огня из Иерусалима раздадут верующимСмотреть фотографии
21:41
В аэропорту Шереметьево возвращение самолета Москва-Волгоград считают «задержкой рейса»Смотреть фотографии
20:43
Грозы и дожди ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде около гостиницы тушат пожарСмотреть фотографии
16:58
Главный купол собора Александра Невского в Волгограде установят осеньюСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде чиновникам присудили 100 тысяч рублей штрафа за плохое содержание дорогСмотреть фотографии
16:53
Миллиардом меньше: Волгоградская область сократила госдолгСмотреть фотографии
15:42
В Волгоградской области разыскивают пропавшего постояльца гостиницыСмотреть фотографии
11:04
При реконструкции Дворца спорта в Волгограде используют опыт строителей СИЗОСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде на оживленной дороге сгорел автомобильСмотреть фотографии
06:17
В Волгоградской области больше не будет домов для детей-сиротСмотреть фотографии
21:00
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Высота 102»ТВ: Семью не следившего за языком волгоградского экс-депутата преследуют скандалыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трассСмотреть фотографии
18:19
Под Волгоградом бомжа в камуфляже будут судить за убийство, грабеж и наркотикиСмотреть фотографии
17:57
Жителей Волгоградской области предупредили о “спецобработке” лесов Смотреть фотографии
17:47
Детей беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области поставят в общую очередь за деньгами папиного кооперативаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 