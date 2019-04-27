В Волгоградской области полиция встретит Пасху “в строю”

Общество 27.04.2019 09:27
340 0
27.04.2019 09:27
Полицейские возьмут под охрану все места массовых мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, завтра в регионе богослужения состоятся в 184 местах, также намечено три крестных хода. Ожидается большое количество граждан в 259 местах захоронений. Массовые мероприятия, связанные с празднованием Пасхи, пройдут в 224 населенных пунктах Волгоградской области. Ожидается, что их посетит около 162 тысяч человек.
Охранять общественный порядок будут полицейские, курсанты Волгоградской академии МВД России, военнослужащие, дружинники и казаки. На помощь им придут кинологи со служебными собаками. В местах массового скопления людей будут установлены металлодетекторы. Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание безопасности дорожного движения. Они также призывают водителей проявить максимальную бдительность, особенно в оживленных местах.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79934 0
30.03.2019 18:46
40955 0
06.04.2019 21:43
29287 0
В парк героев-летчиков Волгограда десантировались приверженцы красоты27.04.2019 12:41
При реконструкции Дворца спорта в Волгограде используют опыт строителей СИЗО27.04.2019 11:04
В Волгоградской области больше не будет домов для детей-сирот27.04.2019 06:17
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небом26.04.2019 21:00
В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трасс26.04.2019 18:26
Волгоградский облизбирком подсказал избирателям, как проголосовать за губернатора в Москве26.04.2019 16:59
Волгоградец устроил «антимусорный» пикет26.04.2019 14:50
Губернатор Волгоградской области нагрянул к волгоградским полицейским в Дагестан26.04.2019 14:10
Встреча чиновника и учительницы по иску о клевете в суде Волгоградской области не состоялась26.04.2019 13:38
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей26.04.2019 13:24
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка26.04.2019 12:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана26.04.2019 12:00
В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы26.04.2019 10:56
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ26.04.2019 10:54
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт25.04.2019 18:06
Реклама