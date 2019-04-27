В Волгоградской области полиция встретит Пасху “в строю”





Полицейские возьмут под охрану все места массовых мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, завтра в регионе богослужения состоятся в 184 местах, также намечено три крестных хода. Ожидается большое количество граждан в 259 местах захоронений. Массовые мероприятия, связанные с празднованием Пасхи, пройдут в 224 населенных пунктах Волгоградской области. Ожидается, что их посетит около 162 тысяч человек.

Охранять общественный порядок будут полицейские, курсанты Волгоградской академии МВД России, военнослужащие, дружинники и казаки. На помощь им придут кинологи со служебными собаками. В местах массового скопления людей будут установлены металлодетекторы. Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание безопасности дорожного движения. Они также призывают водителей проявить максимальную бдительность, особенно в оживленных местах.