Волгоградский облизбирком подсказал избирателям, как проголосовать за губернатора в Москве





О том, как избирателям проголосовать за губернатора Волгоградской области 8 сентября, находясь в Москве, сегодня рассказал председатель облизбиркома. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ИКВО, в ходе заседания совета политических партий Виктор Черячукин отдельно остановился на этом вопросе. По его словам, помощь гражданам окажет цифровой проект ЦИК РФ. Предполагается, что таких цифровых участков будет 30. Чтобы быть включенным в список избирателей на данном участке, гражданин должен будет подать не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября заявление через портал Госуслуги. «В день голосования нужно придти на выбранный цифровой участок, предъявить паспорт или заменяющий его документ. После проверки включения гражданина в список избирателей член комиссии выдает карточку доступа к комплексу электронного голосования (КЭГ), - пояснил глава облизбиркома.

Напомним, 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы в Волгоградскую областную думу и губернатора. Ни одна партия или кандидат пока не заявили официально о намерении участвовать в гонке за кресло первого лица региона.



