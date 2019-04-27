В Волгоградской области больше не будет домов для детей-сирот

Общество 27.04.2019 06:17
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27.04.2019 06:17
Дальнейшее строительство в Волгоградской области многоквартирных домов для детей-сирот – под вопросом. В КСП Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги проверки деятельности комитета строительства, рекомендовали органу исполнительной власти рассмотреть целесообразность реализации таких проектов. Дело в том, что в соответствии с изменениями в государственную программу и с федеральным законодательством, предусматривающим дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, с 1 января 2019 года количество квартир, выделяемых сиротам, не может превышать 25% от общего количества квартир в одном многоквартирном доме. Таким образом, практика строительства в регионе домов для детей-сирот «целевого» назначения, то есть, когда жилое здание полностью заселяется только этой категорией населения, должна быть закончена.
Между тем, напомним, в Волгограде был построен целый дом для детей-сирот в Советском районе Волгограда в переулке Удмуртский. В Николаевске жилое здание для сирот должны были построить еще в 2016 году. Однако в настоящее время степень его готовности составляет около 30%. Не сдали подобный объект и в Палласовке – степень готовности 12%. В рабочем поселке Октябрьский 24-квартирный дом для детей-сирот только начали строить, должны его сдать в 2020 году. При этом уже нужно учитывать, что после окончания строительства не все квартиры в жилых зданиях достанутся детям-сиротам, а всего лишь по 6 жилых помещений в каждом доме. Вместе с тем, отметили в КСП, действующей редакцией программы механизм использования остальных квартир не предусмотрен.
К слову, в 2018 году детям-сиротам было предоставлено 570 жилых помещений. Всего количество детей, нуждающихся в жилье спецжилфонда, в том числе по судебным решениям, вступившим в законную силу, на начало года в Волгоградской области составляло 4862 человека, из них 575 человек, у которых право на получение жилья возникнет в 2019 году. То есть, несмотря на перевыполнение показателя по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в 2018 году (на 5,6%), количество детей, нуждающихся в жилье, на начало 2019 года увеличилось по сравнению с началом 2018 года на 156 человек.
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