Общество

В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал

Общество 25.04.2019 16:31
2491 3
25.04.2019 16:31


В Волгограде приставы приступили к сносу недостроенного  объекта самовольного строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, разрешение на строительство индивидуального жилого дома на ул. Хуторской, 62б выдала  администрация  Дзержинского района. Однако в  мае 2016 года в ходе планового осмотра территории района комиссия по вопросам самовольного строительства в Дзержинском районе установила, что по данному адресу возведен объект с признаками многоквартирного дома.
Так, внешний осмотр показал, что характеристики возводимой постройки не соответствуют выданному разрешению на строительство: дом разделен на два обособленных блока, у него имеются 4 отдельных входа-выхода в помещения на 1-м и 2-м этажах, не соблюдены минимальные отступы стен объекта до смежных земельных участков. По итогам был составлен акт осмотра объекта, в котором зафиксированы  признаки самовольного строительства многоквартирного дома на участке, предназначенном под ИЖС.
Суд назначил экспертизу для определения безопасности строения для жизни и здоровья граждан, которая подтвердила, что объект обладает признаками многоквартирного блокированного жилого дома и возведен с нарушением градостроительных и строительных норм. Недострой был признан  объектом самовольного строительства, а застройщика обязали снести его за счет собственных средств. В итоге к сносу приступили приставы. 
Так как самовольная постройка была обнаружена властями еще на этапе строительства, собственник не успел оформить право собственности на объект и распродать доли частного дома под видом квартир другим гражданам. По данному адресу кроме владельца никто не зарегистрирован и не проживает. Своевременные действия властей помогли избежать тяжелых последствий для потенциальных покупателей квартир в незаконном доме. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
79605 0
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
40882 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29198 0
Общество
25.04.2019 18:06
Общество 25.04.2019 18:06
19 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 14:44
Общество 25.04.2019 14:44
582 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 10:05
Общество 25.04.2019 10:05
8970 15 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 09:03
Общество 25.04.2019 09:03
470 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.04.2019 08:23
Общество 25.04.2019 08:23
4459 2 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 17:32
Общество 24.04.2019 17:32
1601 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 16:13
Общество 24.04.2019 16:13
560 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 15:25
Общество 24.04.2019 15:25
21440 15 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 14:57
Общество 24.04.2019 14:57
4182 2 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 14:38
Общество 24.04.2019 14:38
2118 5 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 14:37
Общество 24.04.2019 14:37
430 4 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 12:56
Общество 24.04.2019 12:56
422 0 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 10:36
Общество 24.04.2019 10:36
2796 18 Обсудить

0
Далее
Общество
24.04.2019 10:00
Общество 24.04.2019 10:00
6546 7 Обсудить

0
Далее
Общество
23.04.2019 17:41
Общество 23.04.2019 17:41
10464 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
16:58
В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдатьСмотреть фотографии
16:40
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадалСмотреть фотографии
16:05
Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолгоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздникиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилейСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожарСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде и Москве задержали группу торговцев черной икройСмотреть фотографии
13:41
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долгСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде не дали уйти домой подозреваемому в убийстве и сожжении трупаСмотреть фотографии
10:57
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственникСмотреть фотографии
10:37
На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройкиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опоруСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)Смотреть фотографии
08:41
Три человека погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк Смотреть фотографии
21:38
Молодой парень чудом выжил в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погибСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волго-Ахтубинская пойма может снова оказаться во власти засухи Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”Смотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области освободят от ила приток КубыСмотреть фотографии
17:32
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофорСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»Смотреть фотографии
15:25
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион Смотреть фотографии
14:58
МегаФон – лидер по числу базовых станций в РоссииСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери
Реклама
Реклама
 