В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал

Общество 25.04.2019 16:31
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25.04.2019 16:31
В Волгограде приставы приступили к сносу недостроенного объекта самовольного строительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, разрешение на строительство индивидуального жилого дома на ул. Хуторской, 62б выдала администрация Дзержинского района. Однако в мае 2016 года в ходе планового осмотра территории района комиссия по вопросам самовольного строительства в Дзержинском районе установила, что по данному адресу возведен объект с признаками многоквартирного дома.
Так, внешний осмотр показал, что характеристики возводимой постройки не соответствуют выданному разрешению на строительство: дом разделен на два обособленных блока, у него имеются 4 отдельных входа-выхода в помещения на 1-м и 2-м этажах, не соблюдены минимальные отступы стен объекта до смежных земельных участков. По итогам был составлен акт осмотра объекта, в котором зафиксированы признаки самовольного строительства многоквартирного дома на участке, предназначенном под ИЖС.
Суд назначил экспертизу для определения безопасности строения для жизни и здоровья граждан, которая подтвердила, что объект обладает признаками многоквартирного блокированного жилого дома и возведен с нарушением градостроительных и строительных норм. Недострой был признан объектом самовольного строительства, а застройщика обязали снести его за счет собственных средств. В итоге к сносу приступили приставы.
Так как самовольная постройка была обнаружена властями еще на этапе строительства, собственник не успел оформить право собственности на объект и распродать доли частного дома под видом квартир другим гражданам. По данному адресу кроме владельца никто не зарегистрирован и не проживает. Своевременные действия властей помогли избежать тяжелых последствий для потенциальных покупателей квартир в незаконном доме.
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