



Школьники Октябрьского района Волгоградской области посетили промышленную площадку Гремячинского горно-обогатительного комбината. Экскурсию для учащихся 9-11 классов и преподавателей компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» организовала в рамках акции «Неделя без турникетов», проводимой комитетом промышленности и торговли Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в качестве принимающей стороны выступили молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые сами еще совсем недавно приезжали на ГОК на экскурсии.

Сначала ребята получили общие сведения о производственном цикле комбината по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения. Затем молодые специалисты подробнее рассказали о своих профессиях. В живом общении школьники узнали о том, как работается на предприятии молодым геологам, маркшейдерам, горнорудным специалистам, лаборантам службы контроля качества.

Более подробно о ГОКе юные гости узнали во время познавательной игры, в которой отразились основные этапы производственного цикла - геологоразведка, вскрытие месторождения, добыча итранспортировка руды, дробление, флотация, сушка, отгрузка потребителю.

На обзорной экскурсии в пожарное депо ребята осмотрели учебно-тренировочный комплекс, предназначенный для тренировок личного состава ВГСЧ МЧС РФ по отработке навыков ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и при наличии очагов горения.

«Школьникам понравилась экскурсия, - отметила и.о. начальника Учебного центра Инна Глущенко. – И мы этому рады. Ведь в дальнейшем те из них, кто захочет связать свою жизнь с нашим предприятием, могут получить профильное образование по целевому направлению от компании, и вернутся к нам, но уже в статусе молодого специалиста».

Отметим, что профориентационные экскурсии – лишь часть большой работы, которую компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит в рамках политики по поддержке и развитию талантов детей и молодежи, реализуемой АО «МХК «ЕвроХим».

В конце апреля компания «ЕвроХим» и фонд Андрея Мельниченко в сотрудничестве с химическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом химии СПбГУ проводят 53-ю Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии (ММО-53). В нынешнем году химическая олимпиада ожидается беспрецедентной по количеству участников. О своем желании приехать сообщили конкурсанты из Саудовской Аравии, Турции, Германии, Украины, Израиля и Китая – в общей сложности организаторы ожидают участия талантливых детей из 30 стран.

Олимпиада уже началась и пройдет до 27 апреля в одном из красивейших городов России - Санкт-Петербурге. "Для нас важно создать для талантливых детей комфортную среду для общения, - отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко А.М. Чередник. – Поэтому они поселятся в прекрасной гостинице, у них будет насыщенная культурная программа, а также свободное время. Фонд Андрея Мельниченко совместно с компанией "ЕвроХим" финансирует и организационно поддерживает такие международные проекты, как Менделеевская олимпиада школьников по химии, потому что так мы закладываем основу для формирования научных коллективов будущего".

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук, главная задача которого - создание среды для развития талантов в российских регионах. На средства фонда в лабораториях и учебных классах, оснащенных современным оборудованием, с детьми занимаются лучшие преподаватели из профильных учебных заведений региона. Все занятия для детей бесплатны.



